Солист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин умер в больнице от ранений после обстрела

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Ведущий танцовщик балетной труппы Национальной оперы Украины Артем Дацишин умер в возрасте 43 лет. Он скончался в больнице, где проходил лечение после ранения, сообщила бывшая прима-балерина Национальной оперы Татьяна Боровик. Главный режиссер оперы Анатолий Соловьяненко подтвердил информацию о его смерти.

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26 февраля, по словам Боровик, Дацишин попал под обстрел российских войск и получил тяжелое ранение. Следующие несколько недель он провел в больнице. Артист умер 17 марта в одной из больниц Киева, сообщил балетмейстер Алексей Ратманский. Прощание с Дашициным пройдет 18 марта.

Артем Дацишин — лауреат международного конкурса Сергея Лифаря (1996) и Рудольфа Нуриева (1998), сообщает «РБК-Украина». Артист известен по таким партиям как Зигфрид в «Лебедином озере», Принц в «Щелкунчике», Дезире в «Спящей красавице», Альберт в «Жизели».

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