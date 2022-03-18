Роскомнадзор: действия администрации YouTube носят террористический характер

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Роскомнадзор заявил, что потребовал от Google «в максимально короткие сроки» прекратить «распространение угроз» в адрес россиян и трансляцию «антироссийских роликов» на ютьюбе.

Пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан.

Роскомнадзор не пояснил, какие именно ролики имеет в виду. По всей видимости, речь может идти о призывах советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича объявить «тотальную рельсовую войну» России, нарушив снабжение российской армии по железным дорогам.

По мнению ведомства, американские компания Google и Meta (материнская компания Facebook и Instagram, уже заблокированных в России) заняли в последние недели «четко выраженную антироссийскую позицию» и участвуют в распространении «человеконенавистнических призывов» в адрес россиян.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta «экстремистской организацией» из-за решения компании не удалять призывы в духе «смерть российским оккупантам».

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