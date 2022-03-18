МВД насчитало 200 тысяч человек на концерте в честь годовщины присоединения Крыма

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На митинг-концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма к России, пришли более 200 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает «Интерфакс».

По данным полиции, 95 тысяч находятся на стадионе и еще «более 100 тысяч» рядом с ним, где установлена дополнительная сцена.

В ходе концерта на сцену вышел президент России Владимир Путин.

Среди исполнителей, выступающих на концерте — «Любэ», Олег Газманов, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Тимати.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума, который был проведен в марте 2014 года. Возможность проведения такого референдума не предусматривалась законодательством Украины, поэтому мировое сообщество не признало его результаты и сочло действия России аннексией.

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