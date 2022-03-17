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Жители нескольких белорусских городов, расположенных в Брестской области, рассказали о громких звуках, похожих на взрывы.

Как сообщает Zerkalo.io, об этом рассказали жители Барановичей, Ганцевичей, Столина, Лунинца — все эти города находятся неподалеку (от 10 до 130 километров) от границы с Украиной.

Днем власти Бреста сообщали о предстоящих учениях. Украинское издание «Инсайдер» предполагает, что взрывы могли быть связаны с этим, однако официально это не подтверждалось.

Журналист Zerkalo.io позвонил в дежурную часть МЧС, представившись жителем Лунинца, и спросил, с чем связаны взрывы. «Нас еще не бомбят, успокойтесь. Я вам ничего не могу сказать, у нас никакой информации нет. В данный момент пока ничего не происходит», — ответили в ведомстве.

Глава города Сарны в Ровенской области Украины (находится в 50 километрах от границы с Белоруссией) вечером 16 марта написал в фейсбуке, что «в город прилетели ракеты». Вскоре он удалил свой пост.

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