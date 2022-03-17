Людей из подвала театра в Мариуполе, в который накануне попала ракета, начали выводить на поверхность. Информации о погибших пока нет

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Бомбоубежище, расположенное в здании драматического театра Мариуполя, выдержало попадание ракеты. Как сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, люди, находившиеся там, выжили.

По словам Денисовой, сейчас людей выводят из бомбоубежища. «Оттуда выходят живые взрослые и дети. Информации о погибших или раненых под завалами театра пока нет», — сказала она.

Драмтеатр Мариуполя оказался разрушен 16 марта в результате попадания ракеты. По заявлениям местных властей, в здании от обстрелов прятались несколько сотен мирных жителей.

В Минобороны РФ сказали, что российская авиация днем 16 марта «не выполняла никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя». Там заявили, что здание театра было взорвано батальоном «Азов».

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