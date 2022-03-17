Костромские десантники погибли на войне в Украине
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Командир 331-го гвардейского парашютно-десантного полка полковник Сергей Сухарев погиб в ходе «спецоперации» в Украине, сообщила государственная телерадиокомпания «Кострома» со ссылкой на военкомат Костромской области.
Также погибли трое военнослужащих полка — старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов и ефрейтор Юрий Дегтярев. Обстоятельства их гибели не раскрываются.
ГТРК «Кострома» также сообщает, что в ходе «военной спецоперации» погиб капитан Алексей Никитин, служивший в одной из воинских частей Анапы.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким погибших военных, их семьям окажут поддержку.
«Русская служба Би-би-си» отмечает, что 331-й гвардейский парашютно-десантный полк, в котором служили четверо из пяти погибших, ранее участвовал в обеих чеченских кампаниях и в войне в Южной Осетии в 2008 году.
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Во время войны в Украине власти регионов России стали основным источником информации о российских военных, погибших в ходе «военной спецоперации». Минобороны РФ единственный раз распространило данные о числе погибших 2 марта: ведомство утверждало, что убиты 498 российских военнослужащих, еще 1597 человек ранены.
В Минобороны Украины, в свою очередь, утверждают, что потери российской армии в живой силе составляют около 14 тысяч человек. В условиях войны проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.