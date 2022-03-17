Human Rights Watch потребовала от властей Украины прекратить публиковать видео с российскими военнопленными. И призвала соцсети удалять их
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Правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от властей Украины прекратить публикацию видео с российскими военнопленными.
Как отмечают правозащитники, видео, где российские военнослужащие под давлением раскрывают свои имена, показывают документы, называют номера частей, а также другую личную информацию, включая собственные домашние адреса и адреса родителей, регулярно появляются на официальных страницах СБУ и Минобороны Украины, на которые подписаны сотни тысяч человек.
В организации подчеркнули, что еще 10 марта обратились к властям Украины, однако до сих пор не получили ответа на свое обращение.
В HRW напомнили, что Женевская конвенция о защите военнопленных требует обращаться с ними гуманно при любых обстоятельствах, а также защищать от запугивания, оскорблений и публичного любопытства, в том числе запрещая публикацию допросов и любых личных данных.
HRW также призвала администрации социальных сетей изменить свою политику, чтобы предотвратить распространение контента, нарушающего Женевскую конвенцию.