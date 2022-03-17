Глава «Газпрома» потребовал от сотрудников «сплотиться» вокруг Путина

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер написал сотрудникам компании письмо, в котором призвал «сплотиться» вокруг президента России Владимира Путина. Об этом пишет «Агентство» со ссылкой на двух сотрудников каналов холдинга «Газпром-медиа».

В письме говорится, что внешние силы неоднократно и безуспешно пытались «сломить» Россию и сейчас снова пытаются это сделать. По мнению Миллера, сейчас «идет ожесточенная борьба за наши чувства и умы», поэтому следует «не поддаваться деструктивному воздействию».

Сегодня нам как никогда важно оставаться преданными общему делу. Сплотиться вокруг нашего Президента. Чтобы сберечь Россию такой, какой мы ее знаем и любим. Сохранить нашу Родину сильной, великой державой.

Копия письма также была опубликована на сайте Нефтегазстройпрофсоюза России, отмечает «Агентство», однако вскоре ее оттуда удалили.

Аналогичное письмо, по данным «Агентства», написал сотрудникам «Газпром-медиа» гендиректор этого холдинга, бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Газпром» — один из крупнейших работодателей в России. В компании работают около полумиллиона сотрудников.

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