Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта выступил с видеообращением к Конгрессу США, в котором в очередной раз заявил о необходимости закрыть небо над Украиной.

Зеленский напомнил членам Конгресса о нападении на Перл-Харбор в 1941 году и о терактах 11 сентября 2001 года. «Россия превратила украинское небо в источник смерти для тысяч людей», — сказал он.

Президент Украины заявил, что если закрытие неба — это «слишком много», то существует альтернатива: поставка систем ПВО С-300 или аналогичных систем, а также авиации.

Зеленский призвал США продолжить вводить санкции против России, «пока российская военная машина не остановится», и предложил учредить международный «союз ответственных государств» под названием «U-24. United for Peace», который бы «немедленно» останавливал конфликты по всему миру или предоставлял помощь при стихийных бедствиях.

По данным источников CNN, страны НАТО уже направили в Украину советские мобильные системы ПВО с меньшим диапазоном высот, чем у С-300, однако способные поражать крылатые ракеты.

Как пишет CNN, возможности стран НАТО передать Украине системы ПВО и авиацию ограничены в том числе из-за невозможности оперативно поставить вооружения на замену. В частности, Польша была готова послать Украине истребители МиГ-29, однако США заявили, что не смогут быстро заменить их.

В середине марта Конгресс США принял бюджет, подразумевающий помощь Украине стоимостью 13,6 миллиарда долларов.

Читайте также

Война Двадцать первый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Двадцать первый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь