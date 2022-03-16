Зеленский выступил перед Конгрессом США. Он попросил поставить Украине системы ПВО — или закрыть над ней небо
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Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта выступил с видеообращением к Конгрессу США, в котором в очередной раз заявил о необходимости закрыть небо над Украиной.
Зеленский напомнил членам Конгресса о нападении на Перл-Харбор в 1941 году и о терактах 11 сентября 2001 года. «Россия превратила украинское небо в источник смерти для тысяч людей», — сказал он.
Президент Украины заявил, что если закрытие неба — это «слишком много», то существует альтернатива: поставка систем ПВО С-300 или аналогичных систем, а также авиации.
Зеленский призвал США продолжить вводить санкции против России, «пока российская военная машина не остановится», и предложил учредить международный «союз ответственных государств» под названием «U-24. United for Peace», который бы «немедленно» останавливал конфликты по всему миру или предоставлял помощь при стихийных бедствиях.
По данным источников CNN, страны НАТО уже направили в Украину советские мобильные системы ПВО с меньшим диапазоном высот, чем у С-300, однако способные поражать крылатые ракеты.
Как пишет CNN, возможности стран НАТО передать Украине системы ПВО и авиацию ограничены в том числе из-за невозможности оперативно поставить вооружения на замену. В частности, Польша была готова послать Украине истребители МиГ-29, однако США заявили, что не смогут быстро заменить их.
В середине марта Конгресс США принял бюджет, подразумевающий помощь Украине стоимостью 13,6 миллиарда долларов.