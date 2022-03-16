В Мариуполе ракета разрушила здание драмтеатра. Власти заявляют, что сотни людей использовали его как убежище
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В Мариуполе ракета попала в здание драматического театра. Об этом свидетельствуют фото и видео, появившиеся в социальных сетях.
На материалах с места событий видно, что практически полностью оказалась разрушена центральная часть здания.
В горсовете Мариуполя подчеркнули, что «самолет сбросил бомбу на здание, где скрывались сотни мирных мариупольцев», отметив, что обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище. «Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов», — говорится в сообщении администрации.
Российские войска никак не комментировали произошедшее.