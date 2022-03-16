Швейцария добавила в санкционный список больше 200 человек и компаний из РФ. Япония пообещала лишить Россию льготного режима торговли

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Власти Швейцарии вслед за Евросоюзом ввели санкции в отношении 197 россиян и из России. Теперь санкционный список Швейцарии полностью соответствуют списку ЕС, сообщается на сайте правительства страны.

Под ограничения, в частности, попали российские «олигархи и крупные бизнесмены», уточняет правительство. Среди них — предприниматели Роман Абрамович, Андрей Мельниченко, Дмитрий Пумпянский и его сын Александр, Дмитрий Мазепин и его сын Никита, Михаил Полубояринов, а также гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Их активы в Швейцарии будут заморожены, им самим будет запрещен въезд на территорию страны.

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В свою очередь правительство Японии анонсировало расширение экспортных и финансовых ограничений в отношении РФ, в том числе введение запрета на экспорт роскоши и отзыв режима наибольшего благоприятствования в торговле.

Кроме того, власти страны намерены расширить санкционный список «российской элиты», в том числе «приближенных» к президенту РФ Владимиру Путину, чьи активы будут заморожены.

Швейцария и Япония ранее присоединились к числу стран, объявивших несколько раундов санкции против России из-за ее вторжения в Украину. Так, обе страны уже ввели финансовые ограничения против российского руководства, включая президента Владимира Путина. Япония также запретила поставки 300 наименований товаров и технологий, в том числе полупроводников и нефтеперерабатывающего оборудования, а также заморозила активы Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, банков «Россия» и «Открытие».

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