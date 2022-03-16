Погиб воевавший в Украине сын вице-губернатора Ненецкого автономного округа
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Среди российских военных, погибших во время войны в Украине, сын вице-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова Георгий, пишет РБК.
Гибель Георгия Дудорова подтвердили изданию в администрации Ненецкого автономного округа.
О смерти Дудорова 13 марта сообщал Следственный комитет РФ. В сообщении говорилось, что заместитель командира разведывательной роты по военно-политической работе 137 полка 106 Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии Дудоров Георгий — выпускник кадетского корпуса СК.
«6 марта 2022 года колонна его роты попала под артиллерийский удар украинских националистических отрядов, в результате чего жизнь мужественного героя трагически оборвалась», — говорилось в сообщении.
Посмертно Дудоров был награжден ведомственной медалью СК «Доблесть и отвага».
Минобороны России пока лишь один раз с начала войны в Украине сообщило данные о погибших российских военных. 2 марта ведомство объявило, что погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 человек ранены. Украинская сторона оценивает потери российских вооруженных сил в 13,8 тысячи человек. В условиях боевых действий оперативно проверить эти данные невозможно.
В свою очередь власти российских регионов сообщают о гибели жителей, участвующих в войне в Украине. «Тайга.инфо» систематизировала такие публикации по Сибири и пришла к выводу, что чиновники публично сообщили о гибели около 50 военнослужащих.