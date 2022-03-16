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Хакеры взломали сайты арбитражных судов России. На их главных страницах разместили призыв к импичменту Путина

Источник: Интерфакс

Главные страницы сайтов арбитражных судов России подверглись хакерской атаке, рассказала «Интерфаксу» представитель Арбитражного суда Амурской области Елена Горлова. По ее словам, на работу инстанции атака не повлияла.

Около 5:00 мск также стало известно, что хакеры атаковали арбитражные суды Приморского, Красноярского и Хабаровского края, Новосибирской и Курской областей, Москвы и пяти регионов Уральского федерального округа.

На взломанных сайтах «появились политические высказывания», сообщил ТАСС. Издания Sota и «Грати» опубликовали скриншоты главных страниц Хабаровского и Крымского арбитражных судов. На них разместили текст, где президента РФ Владимира Путина называют «террористом номер 1», требуют его импичмента и свободу для политзаключенных.

Мы спрятали это изображение, потому что текст сообщения хакеров содержит мат и оскорбления.

К 8:30 мск сайты арбитражных судов Москвы, Петербурга, Новосибирской, Амурской и Свердловской областей были недоступны. Сайт иркутского суда работал в обычном режиме.

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