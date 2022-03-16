FT: делегации России и Украины работают над мирным соглашением из 15 пунктов и добились «существенного прогресса»

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Делегации России и Украины работают над мирным соглашением из 15 пунктов, пишет газета The Financial Times со ссылкой на три источника, причастных к переговорам.

По сообщению издания, стороны добились «существенного прогресса» на переговорах.

Соглашение, по предварительным данным, предусматривает отказ Украины от планов вступить в НАТО и от размещения на своей территории иностранных военных баз и вооружения. При этом Украина должна получить гарантии защиты со стороны других стран, которыми могут стать США, Великобритания и Турция.

Два источника также рассказали, что предварительный вариант соглашения включает защиту русского языка в Украине. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил FT, что вопросы языка, как и другие гуманитарные проблемы, «обсуждаются только через призму интересов Украины».

По словам Подоляка, соглашение с Россией должно будет включать гарантированный уход российских войск с украинской территории, занятой после начала вторжения 24 февраля. Вопрос Крыма, ДНР и ЛНР будет обсуждаться отдельно, следует из его слов.

Обновление. После выхода статьи Подоляк заявил, что она основана на черновике с запросами российской стороны. «Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе — это прекращение огня, вывод русских войск и гарантии сохранности от ряда государств».

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