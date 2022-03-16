«АвтоВАЗ» решил отправить сотрудников в отпуск на 20 дней на фоне кризиса в поставках. Цены на автомобили Lada повысили второй раз за месяц

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Российский автопроизводитель перенес корпоративный отпуск с лета на период с 4 по 24 апреля, сообщили «Интерфаксу» в компании.

Ранее корпоративный отпуск в компании был запланирован в период с 25 июля по 14 августа. Автоконцерн отметил, что даты отпуска были смещены «в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и целью недопущения сокращения заработка сотрудников».

«Данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года», — заявили в пресс-службе компании.

Кроме того, с 16 марта производитель второй раз за месяц повысил цены на автомобили Lada. Новое подорожание по шести основным семействам составило в среднем 8%. 1 марта «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada в среднем на 15,4%.

Так, седан Lada Granta теперь стоит от 727,9 тысячи рублей (+6%), Vesta — 1 миллион 121,9 тысячи рублей (+8,6%), Xray — 1 миллион 106,9 тысячи рублей (+9,6%), Niva Travel — 1 миллион 66,9 тысячи рублей (+6%).

Летом 2021 года производство «АвтоВАЗа» в Тольятти несколько раз останавливали на фоне дефицита электронных компонентов, отмечает РБК.

В марте «АвтоВАЗ» объявил, что из-за проблем с поставками остановит сборку автомобилей семейства Lada на четыре дня. По данным «Ведомостей», автоконцерн столкнулся с нехваткой микроэлектроники, которую поставлял немецкий Bosch, но происходящее не связано с санкциями против России.

Проблемы с поставками комплектующих испытывает почти весь мировой автопром, говорил в осенью 2021 года российский вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, это связано с энергетическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и падением объемов производства. По оценкам самого «АвтоВАЗа того же периода, мировой кризис поставок продлится как минимум до середины 2022 года.

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