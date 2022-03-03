«АвтоВАЗ» на четыре дня остановил сборку автомобилей Lada из-за нехватки компонентов

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Автоконцер «АвтоВАЗ» на четыре дня останавливает сборку автомобилей семейства Lada, сообщили «Интерфаксу» представители компании.

Такое решение, по их словам, было принято «в связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании».

На производствах в Тольятти и Ижевске 5 марта объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 марта по 11 марта — днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка. Сотрудники также могут оформить эти дни как отпуск — с полной оплатой.

«Ведомости» писали, что «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой микроэлектроники, которую поставлял немецкий Bosch. При этом собеседники издания говорили, что речь идет о плановом простое, и происходящее не связано с санкциями. В Bosch на запрос газеты не ответили.

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Европейский Союз и ряд других стран, в том числе США, ввели в отношении России санкции из-за войны в Украине, а многие компании объявили о прекращении работы в России и выходе из проектов с российским партнерами.

В частности, среди тех, кто объявил о приостановке работы в России Volkswagen Group, General Motors, BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Mercedes-Benz .

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