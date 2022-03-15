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Сын действующего главы Туркменистана победил на выборах президента страны. Он набрал почти 73% голосов, другие кандидаты — от 1 до 11%

Источник: Туркменистан сегодня

Вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов — сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова — признан избранным президентом страны. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

В ходе голосования Бердымухамедов — младший набрал 72,97% голосов избирателей, следует из данных центральной избирательной комиссии страны. Другие кандидаты набрали от 1 до 11,09% голосов.

Церемония инаугурации Сердара Бердымухамедова состоится 19 марта в Дворцовом комплексе Огузхан.

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Всего в выборах приняли участие 3 362 052, что составило 97,17% зарегистрированных избирателей.

Подробнее выборах и Сердаре Бердымухамедове

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