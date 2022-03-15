Под Киевом погиб оператор Fox News Пьер Закржевски

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Оператор американского телеканала Fox News Пьер Закржевски погиб в Украине. Как сообщает телеканал, 14 марта он вместе с корреспондентом Бенджамином Холлом попал на машине под обстрел под Киевом. Холла госпитализировали в тяжелом состоянии.

Закржевски было 55 лет. Его называют ветеран зон боевых действий, ранее он работал в Ираке, Сирии и Афганистане.

Смерть журналиста также подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. В своем телеграм-канале он написал, что еще «одной невинной жертвой агрессии Путина» стала украинская журналистка Александра Кувшинова. Она была в составе съемочной группы Fox News.

13 марта в городе Ирпень в Киевской области погиб американский кинодокументалист Брент Рено, который ранее сотрудничал с The New York Times.