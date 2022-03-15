«Коммерсант»: в российских соцсетях появился черный рынок обмена валют

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В России на фоне ограничения операций с валютой появился теневой валютный рынок, работающий через соцсети, сообщает «Коммерсант».

«По запросам „обмен валюты“, „купить доллары“, „обмен валюты Москва“ появляются десятки тг-каналов с соответствующими предложениями. Большая часть из них создана или активизировалась в первые две недели марта», — пишет издание.

Одна из форм этого явления — группы по городам, участники которых договариваются друг с другом о покупке или продаже валюты и назначают встречу. Стоимость доллара и евро в таких сделках значительно превышает официальный курс и достигает 200 рублей.

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По мнению собеседников «Коммерсанта» в правоохранительных органах, совершение таких операций может трактоваться как незаконная банковская деятельность (максимальное наказание — семь лет лишения свободы). Другой серьезный риск — столкновение с мошенниками, которые могут продать фальшивые купюры или похитить платежные реквизиты.

Сейчас в России можно купить валюту лишь безналично. Снять со своего валютного счета можно не более 10 тысяч долларов; свыше этой суммы банки выдают лишь рубли.

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