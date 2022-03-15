Число беженцев из Украины превысило три миллиона человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Число беженцев из Украины за время войны превысило три миллиона человек, сообщили 15 марта в Международной организации по миграции.

Более 1,4 миллиона беженцев — дети.

По данным другой международной организации, управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину покинули около 2,97 миллиона человек.

Читайте также

Война Двадцатый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Двадцатый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь