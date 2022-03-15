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Число беженцев из Украины превысило три миллиона человек

Источник: AFP

Число беженцев из Украины за время войны превысило три миллиона человек, сообщили 15 марта в Международной организации по миграции.

Более 1,4 миллиона беженцев — дети.

По данным другой международной организации, управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину покинули около 2,97 миллиона человек.

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