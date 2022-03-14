Минфин смягчил запрет на вывод валюты на собственные счета в иностранных банках

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Минфин объявил о смягчении мер валютного контроля, введенных после начала войны на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новые правила позволяют резидентам зачислять валюту на свои счета в иностранных банках. Это можно сделать в одном из трех случаев:

Можно переводить валюту на свои счета в иностранных банках для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Размеры этого финансирования не должны превышать размеров за предыдущий год.

Можно зачислять валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей.

Можно переводить деньги с зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.

Владимир Путин своим указом запретил российским валютным резидентам с 28 февраля переводить валюту на собственные счета в зарубежных банках. При этом на чужие счета переводить деньги можно — но не более пяти тысяч долларов в месяц.

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