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Власти Петербурга сообщили о гибели российского военного в Украине

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов принес соболезнования родным ефрейтора Сергея Абрамчика, который погиб во время «специальной военной операции» в Украине. Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации.

Сергей Абрамчик служил в 247-м гвардейском десантно-штурмовом полку, сообщил во «ВКонтакте» депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Горшечников. Он добавил, что 13 марта в Пушкине прошли похороны погибшего военного.

В администрации Петербурга отметили, что Сергей Абрамчик представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

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Во время войны в Украине власти регионов России стали основным источником информации о российских военных, погибших в ходе «военной спецоперации». Министерство обороны России единственный раз распространило данные о числе погибших 2 марта: ведомство утверждало, что убиты 498 российских военнослужащих, еще 1597 человек ранены.

В Минобороны Украины, в свою очередь, утверждают, что потери российской армии в живой силе превышают 12 тысяч человек. В условиях войны проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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