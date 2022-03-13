В Сибири и на Урале начались задержания на антивоенных акциях
Источник: Meduza
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
В Сибири и на Урале полиция задерживает людей, которые вышли на акции против войны с Украиной.
Как сообщает «ОВД-Инфо», в Перми задержаны три человека, в Томске — семь.
Есть задержанные в Новосибирске, Иркутске, Барнауле, Омске, Екатеринбурге, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Брянске.
Всего, по данным «ОВД-Инфо», с 24 февраля, когда началась война в Украине, на антивоенных акциях в России были задержаны 13 853 человека.