В Сибири и на Урале начались задержания на антивоенных акциях

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Сибири и на Урале полиция задерживает людей, которые вышли на акции против войны с Украиной.

Как сообщает , в Перми задержаны три человека, в Томске — семь.

Есть задержанные в Новосибирске, Иркутске, Барнауле, Омске, Екатеринбурге, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Брянске.

Всего, по данным «ОВД-Инфо», с 24 февраля, когда началась война в Украине, на антивоенных акциях в России были задержаны 13 853 человека.

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Восемнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Восемнадцатый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь