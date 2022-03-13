На антивоенных акциях в России задержали больше 600 человек

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На акциях против войны с Украиной, которые проходят 13 марта по всей России, задержаны 628 человек в 35 городах.

По данным , в Москве задержаны не менее 281 человека, в Санкт-Петербурге — 136 человек.

Телеграм-канал «Можем объяснить» сообщает, что в Петербурге полиция задерживает людей, которые вышли на улицы с зелеными лентами.

Всего с 24 февраля, когда началась война с Украиной, на антивоенных акциях в России, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны 14 611 человек.

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