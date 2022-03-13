На антивоенных акциях в России задержали больше 600 человек
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
На акциях против войны с Украиной, которые проходят 13 марта по всей России, задержаны 628 человек в 35 городах.
По данным «ОВД-Инфо», в Москве задержаны не менее 281 человека, в Санкт-Петербурге — 136 человек.
Телеграм-канал «Можем объяснить» сообщает, что в Петербурге полиция задерживает людей, которые вышли на улицы с зелеными лентами.
Всего с 24 февраля, когда началась война с Украиной, на антивоенных акциях в России, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны 14 611 человек.