Бенедикт Камбербэтч заявил, что готов принять украинских беженцев в своем доме

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Актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что надеется стать участником правительственной программы Великобритании по приему беженцев из Украины. Об этом он заявил телеканалу Sky News на красной ковровой дорожке перед вручением премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

«Это действительно шокирующее время — быть европейцем, находящимся в двух с половиной часах полета от Украины. Это то, что нависло над нами», — сказал актер.

Как отмечает Reuters, Камбербэтч пришел на церемонию со значком в цветах флага Украины, приколотым к лацкану его пиджака. «Нам всем нужно делать больше, чем просто носить значок, — заявил актер. — Каждый должен сделать все, что в его силах. Рекордное число людей предложило поселить [беженцев] в своих домах, и я надеюсь примкнуть к их рядам».

Программа «Homes for Ukraine» («Дома для Украины») позволит жителям Великобритании, благотворительным организациям, компаниям и общественным группам предлагать жилье беженцам, желающим приехать в страну, даже если у них нет семейных связей.

По данным ООН на 12 марта, с начала войны из Украины уехали почти 2,7 миллиона человек. Большая часть беженцев — 1,6 миллиона человек — въехала на территорию Польши.

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