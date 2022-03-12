Центробанк: торгов на фондовом рынке Московской биржи не будет всю следующую неделю
Источник: Банк России
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Центробанк РФ объявил торгов на секции фондового рынка Московской биржи не будет c 14 по 18 марта, то есть всю следующую рабочую неделю.
Центробанк не открывает торги на фондовом рынке с начала войны в Украине, но ранее анонсировал это решение регулярно — как правило, на следующий день.