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Центробанк: торгов на фондовом рынке Московской биржи не будет всю следующую неделю

Источник: Банк России

Центробанк РФ объявил торгов на секции фондового рынка Московской биржи не будет c 14 по 18 марта, то есть всю следующую рабочую неделю.

Центробанк не открывает торги на фондовом рынке с начала войны в Украине, но ранее анонсировал это решение регулярно — как правило, на следующий день.

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