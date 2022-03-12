Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России. Компания отложила цифровой релиз в РФ фильма «Человек-Паук. Нет пути домой»

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Кинокомпания Sony Pictures приостанавливает деятельность в России из-за войны в Украине. Об этом сообщает Variety со ссылкой на обращение главного исполнительного директора Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра к сотрудникам.

Sony Pictures уже отложила цифровые релизы своих проектов, включая фильм «Человек-Паук. Нет пути домой», и заморозила сделки по дистрибуции контента на телевидении, сообщает издание. Российским пользователям также ограничили доступ к аниме-сервису Crunchyroll.

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В начале марта кинокомпания отменила российскую премьеру нового фильма Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. Другие дочерние компании Sony тоже объявили о приостановке работы в России: Sony Interactive Entertainment прекратила поставки игровых консолей PlayStation, а звукозаписывающая компания Sony Music остановила бизнес-операции.

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