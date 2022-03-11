Власти Украины сообщили о взрывах в Луцке и Днепре

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Рано утром в Новокодатском районе города Днепр произошло три аваиаудара, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, два удара пришлись по территориям вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома, третий попал в здание обувной фабрики, которая загорелась. По предварительной информации ГСЧС, в результате обстрела один человек погиб.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть

Взрывы также произошли в районе аэродрома Луцка, сообщил мэр города Игорь Полищук. Он призвал не публиковать никаких фото, адресов или координатов. В государственном коммунальном предприятии «Луцктепло» рассказали, что из-за обстрела приостановлена работа двух котельных.

УНИАН сообщает также о взрывах в Ивано-Франковске.

Обновлено. Минобороны РФ подтвердило удары по военным аэродромам Луцка и Ивано-Франковска.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «спецоперации» по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. После этого украинские города неоднократно подвергались обстрелам. Минобороны России отрицает удары по мирным жителям, заявляя, что уничтожает только военные объекты.

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Российское вторжение в Украину. Шестнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Российское вторжение в Украину. Шестнадцатый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь