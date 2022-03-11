Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов

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Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР.

Попавшим под санкции депутатам будет закрыт въезд в Великобританию, а их активы на территории страны будут заморожены.

Накануне Лондон ввел персональные санкции против двух десятков крупных российских бизнесменов. В их число попали владелец «Челси» Роман Абрамович, глава «Роснефти» Игорь Сечин, миллиардер Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

С начала войны на Украине Великобритания ввела санкции против примерно 500 россиян. В число попавших под ограничения вошло и руководство РФ — президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие высшие чиновники.

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