Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов
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Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР.
Попавшим под санкции депутатам будет закрыт въезд в Великобританию, а их активы на территории страны будут заморожены.
Накануне Лондон ввел персональные санкции против двух десятков крупных российских бизнесменов. В их число попали владелец «Челси» Роман Абрамович, глава «Роснефти» Игорь Сечин, миллиардер Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
С начала войны на Украине Великобритания ввела санкции против примерно 500 россиян. В число попавших под ограничения вошло и руководство РФ — президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие высшие чиновники.