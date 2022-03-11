ЦБ РФ запретил банкам брать комиссию за снятие долларов в период валютных ограничений

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Центральный банк России заявил, что российским банкам запрещено брать с клиентов — физических лиц комиссию за снятие наличной валюты в период валютных ограничений, действующих с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

В сообщении ЦБ РФ сказано, что комиссию нельзя брать при выдаче долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте вне зависимости от валюты счета или вклада.

Также банки не могут брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары, если конвертацию провели для последующей выдачи наличных долларов.

«Комиссии, которые банки получили, выдавая с 9 марта 2022 года наличную валюту физическим лицам, они должны вернуть своим клиентам — физическим лицам», — подчеркнули в ЦБ РФ.

Кроме того, в ЦБ сообщили, что с 12 марта денежные средства, полученные в качестве перевода из банка за пределами России и с электронных кошельков, будут выдавать только в рублях по курсу банка.

В ночь на 9 марта Центробанк на полгода жестко ограничил порядок выдачи валюты для физических лиц. До 9 сентября россияне могут снять со своих счетов или вкладов лишь до 10 тысяч долларов США в наличной валюте. Остальные средства будут выдаваться в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Юридические лица и ИП могут получить наличную валюту в пределах 5000 долларов, но только для зарубежных командировок; по запросу сумма может быть увеличена.

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