США запретят импорт российской водки, икры и алмазов

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Президент США Джо Байден до конца дня подпишет новый указ об ограничении импорта из России, сообщает пресс-служба Белого дома.

Под запрет попадут импорт водки и других алкогольных напитков, морепродуктов, а также алмазов (за исключением технических).

По подсчетам Белого дома, такой запрет лишит Россию одного миллиарда долларов доходов. Помимо этого, это подчеркнет, что «американские граждане не подписывались под войной Путина».

Помимо этого, президент США наложит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

В сообщении администрации президента США подчеркивается, что власти в будущем могут наложить новые ограничения.

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