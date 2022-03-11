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Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 20 марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение регулятора.

Ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Для перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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Росавиация ограничила полеты в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля — в день начала российского вторжения в Украину. Регулятор дважды продлевал запрет: сначала до 8 марта, потом — до 14 марта.

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