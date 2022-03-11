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ООН: число беженцев из Украины достигло 2,5 миллиона человек

Источник: Верховный комиссар ООН по делам беженцев

Число беженцев, покинувших Украину за время войны, достигло 2,5 миллиона человек, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По оценкам ООН, еще два миллиона человек покинули свои дома, но остались в Украине.

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