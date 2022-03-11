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«Это будет Третья мировая война, которую надо предотвратить». Байден заявил о готовности США защищать территорию стран НАТО от России

Источник: Белый дом

11 марта президент США Джо Байден как минимум дважды заявил, что США готовы защищать «каждый дюйм» территории стран НАТО от вторжения России.

Объявляя о новых ограничениях в отношении России, Байден, выступая в Белом доме, заявил, что США собираются оказать дополнительную поддержку Украине и поддерживать союзников по НАТО.

«Мы продолжим стоять [плечом к плечу] с союзниками в Европе и посылаем безошибочный сигнал: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО с полной мощью — единой и готовой к действию НАТО. Мы не будем вести войну против России в Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это Третья мировая война, которую мы должны стремиться предотвратить. Но мы уже знаем, что Путин никогда не победит в войне против Украины», — заявил американский лидер.

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Еще одно похожее заявление Байден сделал, выступая перед представителями Демократической партии США в Филадельфии, пишет Bloomberg. Заявив о готовности защищать «каждый дюйм», Байден повторил, что США ответят в случае нападения со стороны России на страну НАТО. «Конечно, если мы ответим, это будет Третья мировая война, но у нас есть святое обязательство», — сказал Байден.

По словам Байдена, США мобилизуют более 12 тысяч американских военнослужащих вдоль российской границы для защиты стран НАТО — Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии «и так далее».

В ходе общения с демократами Джо Байден сказал, что установление бесполетной зоны над Украиной будет означать войну. «Мы не будем вести Третью мировую войну в Украине», — добавил он.

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