«ВКонтакте» заблокирует страницу «Медузы»

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Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать страницу «Медузы» в социальной сети «ВКонтакте» за распространение «заведомо ложной общественно значимой информации» о войне в Украине. Такое уведомление «Медузе» прислала администрация «ВКонтакте». Соцсеть заявила, что исполнит требование прокуратуры. Требование датируется 24 февраля.

Цитируем текст уведомления. В сообществе «размещена заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности. В частности, информационные материалы о якобы нападении России на территорию Украины. Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России, указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

Мы вынуждены исполнить это требование на территории России. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети.

3 марта Роскомнадзор заблокировал сайт «Медузы» на территории России. В то же время были блокированы еще несколько независимых СМИ. В ведомстве заявили, что блокировка применена за распространение «лживой информации относительно сущности специальной военной операции на территории Украины». Ранее РКН запрещал СМИ называть войну в Украине нападением, вторжением или объявлением войны. Также в России был принят закон, который предусматривает до 15 лет лишения свободы за распространение «заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ» и за «дискредитацию использования российских войск».

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