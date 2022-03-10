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В Беларуси объявили экстремистскими материалами фильмы Юрия Дудя про Nexta, политических эмигрантов и Славу Комиссаренко

Источник: Интерфакс

В Беларуси суд признал экстремистскими материалами фильмы Юрия Дудя про комика Славу Комиссаренко, про политическую эмиграцию из Беларуси и про издание Nexta.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией белорусского МВД.

Телеграм-каналы Nexta и Nexta Live стали популярны в Беларуси на волне протестов против Александра Лукашенко 2020 года. В Беларуси они объявлены «экстремистским формированием».

Комик Слава Комиссаренко, один из самых известных белорусских стендаперов, был, по собственным словам, объявлен в розыск в Беларуси после шуток про Александра Лукашенко. После этого он уехал из России, где жил последние годы.

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