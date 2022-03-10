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Один из крупнейших японских производителей и ретейлеров одежды Uniqlo решил приостановить свою деятельность в России. Об этом говорится в сообщении компании Fast Retailing Co., которая развивает сеть магазинов Uniqlo.

Еще 7 марта руководитель Fast Retailing Co. Тадаси Янаи говорил, что пока другие компании уходят с российского рынка, магазины бренда продолжат работать в России. «Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», — в частности, заявлял он.

Слова Янаи раскритиковал посол Украины в Японии Сергей Корсунский, а пользователи соцсетей призвали бойкотировать Uniqlo.

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Fast Retailing Co. изменила решение после того, как столкнулась с «некоторыми трудностями», в том числе в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации, говорится в пресс-релизе.

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