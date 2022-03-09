В новый санкционный список ЕС попали топ-менеджеры российских компаний

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Евросоюз ввел санкции против 14 крупных российских бизнесменов, их семей и 146 членов Совета Федерации из-за войны в Украине. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

В частности, в санкционный список попали руководитель «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава VK Владимир Киренко, глава «СИБУРа» Дмитрий Конов, руководитель «Фосагро» Андрей Гурьев, директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, член совета директоров «Магнита» Александр Винокуров, председатель правления «Роснано» Сергей Куликов, зампредседателя совета директоров «Уралкалия» Дмитрий Мазепин и его сын Никита, пилот «Формулы-1».

Ранее имена большинства предпринимателей, против которых ввели ограничения, назвала газета Financial Times. Как отмечало издание, почти все фигуранты нового списка участвовали во встрече президента России Владимира Путина с бизнесом в день начала «спецоперации в Украине» — 24 февраля. Поэтому ЕС отнес их к «ближайшему кругу» Путина.

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