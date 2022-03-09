ООН: с начала войны в Украине погибли 516 мирных жителей

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В период с 24 февраля по 8 марта во время военных действий в Украине зарегистрировано 1424 пострадавших среди мирных жителей страны, из которых 516 человек погибли и еще 908 — получили ранения. Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

По данным организации, среди убитых 98 мужчин, 60 женщин, девять мальчиков и пять девочек, а также 23 ребенка и 321 взрослый, чей пол пока неизвестен. Самая частая причина гибели и ранений людей — обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетные и авиаудары.

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Так, в Донецкой и Луганской областях зарегистрировано 111 убитых и 462 раненных, из них на контролируемых украинскими властями территориях — 87 убитых и 349 раненых, на территориях, подконтрольных самопровозглашенным республикам — 24 убитых и 113 раненых. В других регионах Украины — 405 убитых и 446 пострадавших.

При этом в УВКПЧ считают, что «фактические цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством», поскольку из мест интенсивных боев информация поступает с опозданием и требует подтверждения.

С начала российского вторжения украинские города подвергаются обстрелам. В Минобороны РФ отрицают удары по мирному населению, заявляя, что уничтожают только военную инфраструктуру.

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Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Российское вторжение в Украину. Четырнадцатый день. Онлайн «Медузы»

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