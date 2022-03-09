Недельная инфляция в России ускорилась до 2,2%. Это максимум с 1998 года

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

За неделю с 26 февраля по 4 марта инфляция в России составила 2,2%. Неделей ранее — с 19 по 25 февраля — этот показатель достигал 0,45%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Недельный рост цен вызван ослаблением рубля и повышенным спросом на некоторые товары, отмечает Минэкономразвития РФ. «Основной вклад в инфляцию внес рост цен в сегменте непродовольственных товаров (4,52%) при удорожании легковых автомобилей, а также электро- и бытовых приборов. На продовольственные товары цены выросли на 0,83% за счет как удорожания плодоовощной продукции, так и других продуктов питания», — говорится в обзоре ведомства.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Так, новые российские легковые автомобили подорожали на 17,1%, новые иностранные — на 15,2%, телевизоры — на 15%, электропылесосы — на 14,6%, а смартфоны — на 9,6%. Среди продуктов больше всего цены выросли на помидоры (+7,7%), бананы (+7,2%) и сахар (+3,3%), среди лекарств — на левомеколь (+6,1%), на поливитамины (+5,9%) и эргоферон (+5,3%).

В свою очередь годовая инфляция в стране к 4 марта ускорилась до 10,4% впервые с января 2016 года. Для сравнения в конце февраля этот показатель был на уровне 9,15%.

Существенный недельный рост цен вызван ослаблением рубля и санкциями, введенными из-за российского вторжения в Украину. Как отмечает «Интерфакс», последний раз такой прирост за неделю в декабре 1998 года, когда в целом за месяц инфляция составила 11,6%.

После признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и начала войны Россия стала мировым лидером по объему наложенных на нее санкций. Ограничения против РФ в общей сложности затронули более 5500 субъектов.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь