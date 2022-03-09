МИД РФ: в задачи российской «спецоперации» не входит свержение действующей власти в Украине

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В задачи российской «специальной военной операции» в Украине не входит свержение действующей власти в этой стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, в задачи операции также не входят «ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности». «Приходится все это повторять исходя из того количества дезинформации и классических вбросов, которые разрабатываются западными спецслужбами», — пояснила представитель МИДа.

Ранее в ходе войны высокопоставленные российские чиновники делали противоречивые заявления по поводу отношения России к действующей украинской власти.

Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признавал Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, однако президент Владимир Путин призывал украинских военных совершить госпереворот, поскольку с ними России якобы будет «легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве». Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов выражал надежду, что Владимиром Зеленским «займется трибунал».

Как Путин призывал свергнуть правительство Украины

«Берите власть в свои руки! Нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов» Путин призвал украинских военных устроить госпереворот

Как Путин призывал свергнуть правительство Украины

«Берите власть в свои руки! Нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов» Путин призвал украинских военных устроить госпереворот

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