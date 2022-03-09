Eurosport, Animal Planet, TLC и другие каналы Discovery прекратят вещание в России

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Американская медиакорпорация Discovery остановит вещание своих каналов в России. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление компании.

«Discovery принял решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России», — заявил представитель компании. Планируется, что каналы прекратят вещание с 9 марта.

Как пишет Reuters, в России у Discovery 15 телеканалов, среди которых Discovery Channel, Animal Planet, TLC и Eurosport. Они работают через совместное предприятие Discovery и российской «Национальной медиа группы».

Ранее многие иностранные СМИ, в том числе «Би-би-си», Bloomberg, CNN, CBS, ABC, СВС объявили, что прекратят работу в России. Они объяснили это решение введением в России уголовной ответственности за «фейки» о российской армии.

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