ЦРУ оценило потери российских войск в Украине в две-четыре тысячи человек убитыми

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Российские войска потеряли от двух до четырех тысяч человек убитыми в ходе войны в Украине. Такую оценку высказал директор ЦРУ Уильям Бернс, передает Sky News.

Бернс также высказал предположение, что Украину впереди ожидают еще «несколько скверных недель».

Минобороны России лишь однажды — 2 марта — официально опубликовало данные о погибших военнослужащих. По сообщению ведомства, на тот момент погибли 498 человек, получили ранения 1597.

Украинское военное командование утверждает, что с начала войны потери российской армии составляют около 12 тысяч военных. При этом не уточняется, входят ли в это число пленные и раненые.

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