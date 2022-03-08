Starbucks закроет свои кофейни в России

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Сеть кофеен Starbucks временно приостановит деятельность в России, цитирует CNBC сообщение компании.

В рамках остановки бизнеса будут закрыты все кофейни Starbucks на территории РФ, а также приостановлен импорт сырья в Россию.

В письме главы компании Кевина Джонсона подчеркивается, что компания окажет поддержку двум тысячам своих сотрудников, которые живут в России.

Ранее 8 марта о закрытии всех ресторанов в России сообщил «Макдоналдс». Компания Yum! Brands, владеющая KFC и Pizza Hut сообщила, что продолжит работу, но заморозит программы развития в РФ.

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