Симоньян: на частотах «Эха Москвы» начнет вещать радио Sputnik

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Маргарита Симоньян заявила, что бывшие частоты радиостанции «Эхо Москвы» будут с 9 марта переданы радиостанции Sputnik, главным редактором которой она является.

«Исправлена историческая несправедливость, что у самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты. Радио Sputnik уже несколько лет — абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России, и выход на FM в Москве, Питере, других городах — это логичный шаг», — цитирует ее RT.

Займет ли Sputnik частоты «Эха Москвы» во всех регионах России, где вещала закрытая радиостанция, в сообщении не уточняется. Власти РФ пока передачу частот не подтвердили.

«Эхо Москвы» было закрыто в начале марта из-за освещения войны в Украине. Редакцию лишили не только эфира, но и возможности вещать на ютьюбе. Российские государственные медиа Sputnik и RT, в свою очередь, после начала войны в Украине подверглись блокировкам в странах Запада.

Атака на независимые СМИ в России Российские власти за несколько дней разгромили весь медиа-рынок. Вот как это выглядит Печальный список (к сожалению, обновляется)

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