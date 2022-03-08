«России нужно больше доступа в интернет, а не меньше». Компания Cloudflare отказалась полностью прекратить работу в РФ

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Компания Cloudflare, которая предоставляет услуги и защиты от DDoS-атак, решила продолжить оказывать услуги в России несмотря на многочисленные призывы прекратить работу в этой стране из-за вторжения в Украину.

В компании заявили, что уход почти никак не навредил бы правительству России, однако затруднил бы российским гражданам доступ к зарубежным источникам информации и сделал бы их более уязвимыми для преследования со стороны властей.

В Cloudflare отметили, что после начала войны увидели всплеск обращений из России к мировым медиа, что отражает потребность россиян в других источниках информации, особенно в условиях принятия новых законов, запрещающих распространение «ложной» информации о войне.

«Мы полностью понимаем суть просьб многих украинцев к технологическим компаниям прекратить оказание услуг в России, но <…> считаем, что полное закрытие сервисов Cloudflare в России было бы ошибкой», — сказано в заявлении.

В Cloudflare подчеркнули, что полностью выполняют введенные против России санкции — в частности, компания отключила попавших под санкции клиентов. Компания также с начала войны бесплатно оказывает услуги по защите от кибератак украинским правительству и коммуникационным компаниям.

После российского вторжения в Украину и ввода западными правительствами жестких санкций против Москвы десятки зарубежных компаний заявили о полном прекращении работы в России. Осмысленность некоторых из этих решений с точки зрения попытки нанести ущерб российским властям вызывает вопросы — в частности, в случае с Visa и Mastercard.

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