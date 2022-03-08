Партия Зеленского предложила новый международный договор о гарантиях безопасности Украины. Москва должна будет «признать украинскую государственность»

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Правящая партия Украины «Слуга народа» предложила заключить юридически обязывающий договор о гарантиях безопасности страны.

По мнению депутатов, такой договор мог бы прийти на смену и обеспечить безопасность страны на ближайшие годы, когда вступление в НАТО не представляется возможным.

Новый договор, как считают в «Слуге народа», должен предусматривать «конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины».

Такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины. Со своей стороны, Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству.

При этом в партии подчеркнули, что «даже теоретически» не рассматривают возможность отказа от каких-либо территорий, будь то Донбасс или Крым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допускал возможность компромисса с Россией по вопросу Крыма, ДНР и ЛНР. Он призвал президента России Владимира Путина обсудить эти вопросы на переговорах. Зеленский заявил, что «народ, который его избрал, не готов к капитуляции и ультиматумам», но Россия и Украина могут обсуждать будущее Крыма и Донбасса.

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