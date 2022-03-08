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ООН: за 12 дней войны Украину покинули два миллиона человек

Источник: Шабия Манту

За 12 дней войны из Украины были вынуждены уехать два миллиона человек, сообщила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабия Манту.

Ситуация в Украине — «самый быстрорастущий кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны», отметила Манту.

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Согласно данным сервиса УВКБ, к полудню 8 марта по центральноевропейскому времени (14:00 мск) Украину покинули 2 миллиона 11 тысяч 312 человек. Большая часть из них — 1,2 миллиона человек — отправились в Польшу (данные за 8 марта), более 210 тысяч — в другие страны (данные за 7 марта), еще 99,3 тысячи — в Россию (данные за 8 марта).

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