«Мы не сдадимся. Мы будем сражаться до конца». Зеленский выступил перед депутатами британского парламента — с отсылками к речи Черчилля 1940 года
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Президент Украины Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, выступившим в британском парламенте. Он обратился с речью к депутатам Палаты общин по видеосвязи, сообщает Sky News.
Зеленский рассказал британским парламентариям, что происходило в Украине в последние 13 дней. В частности, по его словам, с начала войны погибли более 50 детей, а российские войска заблокировали Мариуполь и не позволяют доставить туда воду и еду.
Президент сравнил войну в Украине с войной Великобритании против нацистской Германии во время Второй мировой войны. В своем выступлении он сделал отсылку к речи британского премьер-министра Уинстона Черчилля 1940 года.
«Я хотел бы напомнить вам о словах, которые Соединенное Королевство уже слышало и которые снова важны. Мы не сдадимся и не проиграем. Мы будем сражаться до конца, на море и в воздухе, мы продолжим сражаться за нашу землю любой ценой. Мы будем сражаться в лесах, в полях, на побережье, на улицах», — заявил Зеленский.
Украинский президент поблагодарил премьер-министра Бориса Джонсона за помощь, вновь призвал закрыть небо над Украиной и усилить санкции против России.