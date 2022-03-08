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Президент Украины Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, выступившим в британском парламенте. Он обратился с речью к депутатам Палаты общин по видеосвязи, сообщает Sky News.

Зеленский рассказал британским парламентариям, что происходило в Украине в последние 13 дней. В частности, по его словам, с начала войны погибли более 50 детей, а российские войска заблокировали Мариуполь и не позволяют доставить туда воду и еду.

Президент сравнил войну в Украине с войной Великобритании против нацистской Германии во время Второй мировой войны. В своем выступлении он сделал отсылку к британского премьер-министра Уинстона Черчилля 1940 года.

«Я хотел бы напомнить вам о словах, которые Соединенное Королевство уже слышало и которые снова важны. Мы не сдадимся и не проиграем. Мы будем сражаться до конца, на море и в воздухе, мы продолжим сражаться за нашу землю любой ценой. Мы будем сражаться в лесах, в полях, на побережье, на улицах», — заявил Зеленский.

Украинский президент поблагодарил премьер-министра Бориса Джонсона за помощь, вновь призвал закрыть небо над Украиной и усилить санкции против России.

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