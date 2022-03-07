В Беловежской пуще начался третий раунд переговоров России и Украины
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В Беловежской пуще в Брестской области Беларуси началась третья встреча российской и украинской делегаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Беларуси.
Переговоры начались с опозданием. Изначально сообщалось, что они должны стартовать в 16:00 по Киеву и 17:00 по Москве.
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, заявил перед началом встречи, что стороны по-прежнему будут обсуждать вопросы внутриполитического и военного урегулирования, а также гуманитарные аспекты, в том числе коридоры для эвакуации мирных жителей.
По словам близких к переговорам источников расследователя проекта Bellingcat Христо Грозева, среди требований, которые выдвинули власти России: признание Украиной Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, отказ от вступления в НАТО и назначение депутата Верховной рады, бывшего украинского вице-премьера Юрия Бойко главой правительства Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным Грозева, ответил на эти предложения категорическим отказом.
С начала войны в Украине российская и украинская делегация уже дважды встречались в Беларуси. Во время второй встречи стороны договорились создать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей. 5 марта их открытие было сорвано, стороны обвинили друг друга в срыве договоренностей.